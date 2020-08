Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Palantir Technologies alimente le flux d'arrivées de sociétés de technologies à la Bourse de New York. Le groupe d'analyses de données a déposé son dossier d'introduction en Bourse sur le Nyse mardi auprès de la Securities and exchange commission (SEC). L'opération est l'une des plus attendues à...