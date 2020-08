Le FCDE fait plus que tripler sa mise en cédant Utac Ceram

Depuis plusieurs années, le nombre d’opérations de private equity réalisées en dehors de toute enchère ne cesse de se multiplier. La vente d’Utac Céram n’a pas échappé à cette tendance, en dépit d’un marché de l’automobile en grande difficulté. Eurazeo PME, conseillé par Messier Maris & Associés, a en effet agi sous les radars pour préempter le processus de cession du spécialiste de la réglementation et de l’homologation de véhicules.

Les préparatifs de cette vente engagée par la boutique Wil Consulting avaient été révélés par L’Agefi le mois dernier et l’enchère devait initialement avoir lieu à la rentrée. Mais la filiale de la société d’investissement cotée a accéléré pour entrer en négociations exclusives avec l’actionnaire majoritaire du groupe depuis deux ans et demi, le Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE). Elle a ainsi prévu d’investir environ 80 millions d’euros, aux côtés du principal sortant, des dirigeants et des principaux cadres du groupe, ainsi que du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Le tout sur la base d’une valorisation qui serait comprise entre 170 et 200 millions d’euros - dont une dette d’un peu plus de 80 millions d’euros, soit 4,5 fois l’Ebitda. Une opération permettant au FCDE de multiplier par plus de triple sa mise initiale.

Fin 2017, le fonds avait injecté 20 millions d’euros de fonds propres pour récupérer 70% du capital d’Utac Ceram. L’opération, alors nouée autour d’une valeur légèrement inférieure à 60 millions d’euros, avait offert l’opportunité au CCFA de se désengager. Un désinvestissement justifié par le besoin de mettre un terme aux suspicions de conflits d’intérêts qui entouraient l’activité d’homologation de voitures du groupe – lequel avait aussi attisé l’appétit d’acteurs stratégiques comme Bureau Veritas. Utac Ceram est le seul et unique service technique français chargé des essais de voitures menant à l’homologation. Une activité monopolistique qu’il combine à celles du contrôle technique, de la certification, de l’événementiel et aux tests de sécurité de véhicules. Il est d’ailleurs centre d’essai officiel Euro NCAP et possède des laboratoires et des centres d’essais à Mortefontaine (Oise) et à Linas-Montlhéry.

Avec Eurazeo PME, il espère entamer sa conquête européenne, mais aussi intégrer de nouvelles compétences digitales (cybersécurité, simulation numérique, benchmarking…). A l’été 2021, le groupe – qui a généré l’an dernier 83 millions d’euros de chiffre d’affaires - ouvrira le premier centre d’essais automobiles en Afrique, au Maroc.