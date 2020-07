Steinhoff est prêt à payer 856 millions d'euros pour clore la plupart de ses litiges

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Plus de deux ans et demi après l'annonce d'une fraude comptable majeure, Steinhoff tente de tourner la page. Le conglomérat sud-africain propose de verser 856 millions d'euros, soit plus de 1 milliard de dollars, pour mettre fin à la plupart de ses 90 litiges, aux Pays-Bas, en Allemagne, et en...