Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Valeo a accusé au premier semestre une lourde perte nette de 1,215 milliard d'euros sur le premier semestre 2020, à cause de la crise du coronavirus, et engagé un vaste plan d'action pour réduire ses coûts et préserver sa trésorerie. Il avait dégagé un an plus tôt un bénéfice net de 162 millions...