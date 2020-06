Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe aéronautique et de défense Airbus estime que sa production et ses livraisons devraient chuter de 40% en 2020 et 2021 par rapport à ses projections d'avant la crise, a déclaré son président exécutif, Guillaume Faury, dans un entretien publié ce lundi par le journal allemand die Welt....