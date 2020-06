Le LBO sur ThyssenKrupp franchit une étape majeure

ThyssenKrupp a annoncé hier avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d'ascenseurs à un consortium d'investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L'opération, d'un montant estimé à 17,2 milliards d'euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand. Pour financer l'acquisition, un emprunt obligataire à haut rendement de plusieurs milliards d'euros doit être lancé dans les prochains jours, rapporte Reuters qui se réfère à quatre sources proches du projet. L'opération pourrait être lancée dès la semaine prochaine, a précisé l'une de ces personnes à Reuters, ajoutant qu'elle devrait combiner obligations et emprunts bancaires. Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS pilotent le projet et sondent des investisseurs depuis quelques semaines, selon une autre source.