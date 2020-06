Le LBO sur ThyssenKrupp franchit un cap important

ThyssenKrupp a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour la cession de sa division d'ascenseurs à un consortium d'investisseurs regroupant notamment Advent, Cinven et RAG. L'opération, d'un montant estimé à 17,2 milliards d'euros, soit le plus gros LBO en Europe depuis la crise financière, sera bouclée le 31 juillet prochain, ajoute le groupe allemand.

Pour financer l'acquisition, un emprunt obligataire à haut rendement de plusieurs milliards d'euros doit être lancé dans les prochains jours, rapporte Reuters qui se réfère à quatre sources proches du projet.

L'opération pourrait être lancée dès la semaine prochaine, a précisé l'une de ces personnes à Reuters, ajoutant qu'elle devrait combiner obligations et emprunts bancaires. Credit Suisse, Goldman Sachs et UBS pilotent le projet et sondent des investisseurs depuis quelques semaines, selon une autre source.

Advent, Cinven et RAG ont signé leur engagement pour acheter les ascenseurs de Thyssen en février, juste avant que la crise du coronavirus éclate en Europe. Les secousses sur les marchés ont ensuite fait craindre que les acheteurs ne puissent pas trouver les fonds nécessaires pour financer l'opération. Depuis, grâce aux interventions massives des banques centrales sur les marchés, ces inquiétudes se sont apaisées.