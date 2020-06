Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Cevian Capital a révélé avoir constitué une participation de 5,4% au capital de l'éditeur britannique, ancien propriétaire du Financial Times et de The Economist. Le fonds activiste suédois, qui détient des participations importantes dans des sociétés telles qu'Ericsson, ABB, CRH ou Rexel, a...