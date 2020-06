Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après une première tentative avortée en 2018, Unilever relance son projet de simplification juridique. Le groupe de produits de grande consommation a décidé de n'avoir plus qu'une seule maison-mère, afin de gagner en simplicité et en flexibilité, et d'améliorer sa gouvernance....