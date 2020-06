Just Eat Takeaway confirme son appétit de croissance

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Just Eat Takeaway n’a pas perdu de temps. Un mois et demi seulement après avoir obtenu le feu vert définitif à la fusion entre Just Eat et Takeaway, le groupe de commande et de livraison de repas a reconnu ce mercredi dans un bref communiqué avoir engagé des discussions pour acheter son alter ego...