Les constructeurs automobiles allemand et américain Volkswagen et Ford ont annoncé aujourd’hui avoir signé un accord pour renforcer leur alliance en prévoyant de coopérer sur plusieurs projets communs portant sur des véhicules utilitaires, électriques et autonomes. Au niveau des véhicules...