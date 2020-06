TF1 s’allie avec Mediapro pour sa chaîne de foot en France

L'action TF1 signe une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mardi, gagnant 7,4% à 5,33 euros après que le groupe audiovisuel et Mediapro ont annoncé avoir signé un partenariat portant sur la création de la chaîne de football en France du groupe espagnol. Baptisée Téléfoot, du nom de l'emblématique émission de TF1 consacrée au ballon rond, cette nouvelle chaîne sera disponible en août 2020 afin de coïncider avec la reprise du championnat français, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun.

Cet accord a été signé par les deux groupes pour une durée de quatre ans, renouvelable, et repose donc essentiellement sur une licence de marque, bien que les deux parties comptent coopérer pour la production et la partie éditoriale des contenus à créer.

« La relation entre TF1 et Mediapro est susceptible d'être élargie dans un futur plus ou moins proche », a indiqué Jaume Roures, le président et fondateur de Mediapro lors d'une conférence de presse. TF1 et Mediapro pourraient concrétiser de futurs accords pour ce qui est de leur régie publicitaire ou « de la complémentarité entre la télévision payante et gratuite », a suggéré le dirigeant espagnol.

Les éléments financiers de l'accord annoncé mardi n'ont pas été communiqués. Le prix de l'abonnement à la chaîne Téléfoot n'a pas non plus été divulgué dans le communiqué des deux groupes. « Il sera proche de 25 euros par mois », a toutefois déclaré Jaume Roures. « Les discussions se poursuivent avec certains diffuseurs et nous espérons annoncer des accords d'ici 10 à 15 jours », a ajouté le dirigeant.

« Le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également huit rencontres par journée de Ligue 2 », ont indiqué les deux groupes.

Mediapro s'était offert en mai 2018 les droits télévisés de l'essentiel des matchs de la Ligue 1 française pour la période 2020-2024. Le groupe espagnol avait également acquis en 2018 deux des quatre lots de droits de la Ligue 2 sur cette même période.

Jaume Roures estime que la future chaîne Téléfoot aura besoin de 3,5 millions d'abonnés pour être rentable.