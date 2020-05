Le capital de Cellnex pourrait évoluer dans les prochains mois

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Des évolutions à attendre au capital de Cellnex ? Discrètement, via une déclaration auprès de la CNMV, le régulateur espagnol, les principaux propriétaires du premier groupe européen de tours télécoms – la famille Benetton et les fonds souverains d'Abu Dhabi et de Singapour – ont annoncé qu'ils...