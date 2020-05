Malgré un PGE, Renault pourrait fermer quatre sites en France

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dont Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Dieppe (Haute-Normandie) et les Fonderies de Bretagne, selon Le Canard Enchaîné et Les Echos. Ces usines comptent respectivement 263, 386 et 385 salariés. «Le gros morceau – Flins (...) – viendra plus tard»...