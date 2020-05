Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pénalisé par la crise économique et sanitaire, le conglomérat industriel allemand a publié une perte nette de 948 millions d'euros au titre du trimestre clos le 31 mars dernier, à comparer à une perte de 173 millions un an plus tôt. ThyssenKrupp affiche une perte opérationnelle de 80 millions d...