Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Airbus a annoncé mardi avoir remporté le nouveau contrat-cadre de communications par satellite pour les missions militaires et civiles de l'Union européenne (UE) et de ses Etats membres. D'une durée de quatre ans et attribué par l'Agence européenne de défense (AED), ce contrat cadre est estimé à...