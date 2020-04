Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Wirecard a chuté de plus de 20% à la Bourse de Francfort ce mardi, pour clôturer à -25,19%, à 98,8 euros, signant la plus forte baisse du Stoxx 600 des plus grosses valeurs européennes. Le spécialiste allemand des paiements électroniques a dévoilé le rapport d’audit de KPMG commandé par Wirecard...