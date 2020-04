Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Pour faire face à la crise actuelle et préserver ses liquidités, Boeing a annoncé qu'il prévoit de réduire sa production d'avions et de supprimer 10% de ses effectifs. Le groupe américain d’aéronautique et de défense estime toutefois disposer d’outils de financement suffisants pour poursuivre ses...