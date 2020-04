Amazon France est condamné par la justice à restreindre ses activités

La justice française a sommé mardi Amazon de restreindre son activité dans l'Hexagone aux seules «marchandises essentielles» sous 24 heures, le temps qu'une évaluation des risques professionnels puisse être menée, a annoncé l'organisation Union syndicale solidaires. Le groupe en avait pourtant fait l'annonce fin mars. Le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), dont dépend son siège français de Clichy-la-Garenne, a ordonné au géant américain du e-commerce de «restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d'hygiène et de produits médicaux», indique-t-il. Le secteur des livres, extrêmement rentable pour Amazon, n'y figure plus, aconstatéle site spécialisé ActuaLitté.