Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le producteur de minerais Imerys a annoncé lundi un plan de réduction de ses coûts et de ses investissements afin d'amortir l'impact de l'épidémie de coronavirus sur ses résultats. Il prévoit entre 70 millions et 130 millions d'euros d'économies en 2020, et vise 100 millions d'euros d'économies...