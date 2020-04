Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Vallourec a annoncé ce matin un plan de réduction de ses effectifs en Amérique du Nord en réponse « à la chute importante et brutale d’activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers ». Le groupe supprimera plus de 900 postes, soit plus du tiers de ses effectifs sur cette zone. Et partout...