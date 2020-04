Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Getlink a placé 2.339 salariés français du groupe à temps partiel depuis le début avril et travaille sur un schéma équivalent pour les salariés britanniques. « Cette décision, réversible, correspond à la baisse sensible du trafic passagers, mais à la relative bonne tenue du trafic vans et camions...