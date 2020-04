Antalis passe sous la bannière du japonais Kokusai Pulp & Paper

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La recomposition du capital d’Antalis, confiée il y a plus d’un an à Goldman Sachs, a atteint son épilogue. Le distributeur français de papiers et de produits d’emballage industriel est sur le point de passer sous la bannière du japonais Kokusai Pulp & Paper (KPP). Ce dernier a en effet...