Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le coronavirus provoquera un repli de plus de 15% de la production dans le secteur automobile britannique en 2020, et ce repli pourrait être plus important si les usines venaient à rester fermées pendant plusieurs mois à cause de la pandémie, a déclaré ce matin la fédération nationale des...