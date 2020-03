Le secteur des télécoms en Europe profitera peu de la hausse du trafic

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Si le confinement et le télétravail liés à l’épidémie de coronavirus sollicitent davantage les infrastructures fixes et mobiles des opérateurs télécoms européens, l’augmentation du trafic de voix et de données qui en découle ne devrait pas entraîner de congestion des réseaux. «La hausse du trafic...