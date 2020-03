Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Accor et Airbnb ont décidé ce mardi, à la demande de l'Etat, de mettre en place chacun une plate-forme de solutions d'hébergements d'urgence en France pour le personnel soignant, les personnes les plus vulnérables et les travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre le coronavirus. Airbnb a...