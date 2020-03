Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Europcar Mobility a déclaré ce lundi que ses objectifs de chiffre d’affaires et d’excédent brut d’exploitation pour 2020 n'étaient plus d'actualité et qu'il était prématuré d'évaluer l'impact de la crise sanitaire en cours sur ses ambitions à court et moyen-terme. Selon le groupe de location de...