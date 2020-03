Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le géant du e-commerce Amazon pourrait bientôt livrer des kits de diagnostic du coronavirus, indiquaient lundi le Financial Times et CNBC. Outre-Atlantique, le groupe va s’associer à un programme de recherche fondé par Bill Gates pour récupérer et livrer des kits de tests du coronavirus à Seattle...