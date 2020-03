Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Saint-Gobain a suspendu ce matin ses objectifs financiers pour 2020 et a annoncé avoir souscrit une nouvelle ligne de crédit syndiqué de 2,5 milliards d'euros en raison de la pandémie du coronavirus. Ce crédit s'ajoute à des lignes confirmées et non utilisées de 4 milliards d'euros....