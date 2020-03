Les opérateurs de centres commerciaux se préparent au choc du confinement

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alors que la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque ont imposé la fermeture, sine die, de tous les commerces, hormis l'alimentaire et les pharmacies, et que d'autres pays, comme le Portugal, la Norvège et le Danemark ont pris des...