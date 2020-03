Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Televerbier annule et reporte sine die son assemblée générale prévue le 24 avril. Cette réunion « tombe sous l'interdiction de toute réunion de plus de 50 personnes édictée par les autorités et en vigueur jusqu'au 30 avril au moins », précise le groupe suisse de remontées mécaniques....