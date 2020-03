Groupe Bel se lance dans le «vegan» avec All in Foods

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Groupe Bel ajoute une nouvelle corde à son arc. Acteur historique de la fromagerie et des produits laitiers, l’industriel français se lance dans le secteur très prisé du végétal en prenant le contrôle de la start-up All In Foods, plus connue sous la marque Nature & Moi. L’accord prévoit que...