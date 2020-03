Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Boiron a annoncé mercredi la fermeture d'un site de production et la suppression nette de plus de 500 emplois dans le cadre d'un projet de réorganisation lié selon lui à la décision du gouvernement français de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques à partir de l'an prochain, confirmant...