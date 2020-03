Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Air France va permettre à ses clients de reporter ou d'annuler sans frais tous les voyages réservés avant le 31 mars 2020 et prévus entre le 3 mars et le 31 mai, face aux inquiétudes sur le coronavirus. « Dans tous ces cas, nous vous remettrons un avoir valable un an sur les vols Air France et...