Amber dépasse les 15% du capital de Lagardère

Le concert regroupant les fonds d'Amber Capital a augmenté sa participation dans le groupe Lagardère SCA, dont il détient désormais 15,27% du capital et 11,44% des droits de vote, selon une déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF) publiée lundi. A la suite de l'acquisition d'actions Lagardère sur le marché, le concert composé de la société de droit anglais Amber Capital UK et de la société de droit italien Amber Capital Italia a franchi le 28 février le seuil de 15% du capital, et détient 20,02 millions d'actions représentant autant de droits de vote, a précisé l'AMF.

Dans une précédente déclaration publiée vendredi, Amber avait indiqué détenir 13,98% du capital et 10,48% des droits de vote de la société. Le fonds activiste est devenu la semaine dernière le premier actionnaire de Lagardère, devant le fonds souverain du Qatar, dont la participation s'établit à 13,03%.

Entré au capital en 2016, Amber réclame une refonte de la gouvernance du groupe et une accélération de sa réorganisation autour des divisions Travel Retail et Publishing. Dans sa déclaration d'intention à l'AMF, Amber Capital a indiqué se réserver la possibilité de poursuivre l'acquisition d'instruments financiers relatifs aux actions Lagardère et/ou l'achat d'actions Lagardère au travers de l'acquisition de titres sur le marché ou dans une transaction privée.

L'action Lagardère a fini en baisse de 5,30%, à 14,83 euros.