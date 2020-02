Les créanciers de Rallye seront fixés sur leur sort aujourd’hui

Le tribunal de commerce de Paris doit rendre son jugement sur le plan de sortie de sauvegarde de Rallye ce vendredi, a appris L’Agefi de plusieurs sources proches du dossier. Rallye ne fait aucun commentaire. Sauf coup de théâtre, le projet de plan dévoilé mi-décembre 2019 par la holding de tête de Casino devrait être approuvé. Il prévoit le remboursement sur plusieurs années des 3,29 milliards d’euros de dette portés par Rallye et ses sociétés de tête, Foncière Euris, Finatis et Euris. Les banques de Rallye, qui détenaient des créances sécurisées par des actions Casino, pourront être remboursées à hauteur de 85% au bout de trois ans si elles acceptent la proposition. Celles qui refusent seront remboursées sur 10 ans. Ces remboursements seront financés grâce aux dividendes versés par Casino, par des cessions d'actifs et d'éventuels nouveaux financements. Pour les créanciers non sécurisés, principalement les obligataires, ils seront remboursés sur 10 ans, avec le paiement de 65% de leur créance lors de la dernière année.