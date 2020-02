Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes en ligne de produits de maquillage et de soins de la peau de L'Oréal en Chine sont actuellement plus importantes qu'il y a un an, malgré l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le PDG du groupe, Jean-Paul Agon. L'impact du virus devrait être compensé par le fort développement du...