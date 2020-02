Alstom précise les modalités financières de son mariage

Alstom va doubler de taille en donnant naissance à un champion transatlantique du matériel ferroviaire et des services.

Alstom et Bombardier ont annoncé lundi la signature d’un protocole d’accord. Dans ce cadre, le groupe français rachète 100% des activités de construction ferroviaire du canadien, pour un montant annoncé entre 5,8 et 6,2 milliards d’euros, qu’Alstom réglera en numéraire et en titres. Alstom va...