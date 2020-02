Tesla lance une nouvelle augmentation de capital

Tesla profite de la récente envolée de son cours de Bourse. Le constructeur américain de voitures électriques a annoncé jeudi son intention de lever 2 milliards de dollars (1,84 milliard d'euros) via une offre publique de vente d'actions, afin de renforcer son bilan et de financer ses frais généraux.

En net repli à l'ouverture, l'action Tesla a par la suite limité ses pertes. Selon le courtier Baird, l'opération sera dilutive à hauteur de 2% pour les actionnaires actuels mais cette mesure va permettre au groupe de profiter de la récente envolée de son cours de Bourse, qui a doublé au cours des trois derniers mois. Les fonds serviront notamment à financer les prochains investissements de Tesla, estimés à 3 milliards de dollars par an jusqu'en 2022, selon l'analyste Ben Kallo.

Concrètement, le directeur général du groupe, Elon Musk, participera à cette opération à hauteur de 10 millions de dollars, et Larry Ellison, qui est administrateur de Tesla, achètera des actions pour un montant de un million de dollars. Goldman Sachs et Morgan Stanley, les banques chargées de l'opération, disposent d'une option de 30 jours leur permettant d'acquérir pour 300 millions de dollars supplémentaires de titres.

L'action Tesla avait bondi de près de 20% début février, portée par des bons résultats fin 2019, et les avis très enthousiastes de plusieurs analystes financiers qui ont relevé leurs recommandations. Mais l'encours de sa dette était de 13,42 milliards de dollars fin 2019. Tesla avait levé 2,3 milliards de dollars en mai dernier, pour entamer sa production en Chine et développer de nouveaux modèles, dont le SUV Model Y. Depuis cette levée de capital, Tesla a investi 2 milliards de dollars dans sa «gigafactory» à Shanghai, qui a commencé à livrer des véhicules le mois dernier, et a dévoilé son pick-up futuriste Cybertruck.

Avec une valorisation à 141 milliards de dollars ce jeudi, Tesla reste la deuxième capitalisation de marché automobile au monde derrière Toyota, et elle dépasse maintenant la valeur combinée de General Motors et de Ford.