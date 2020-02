Starboard Value met de nouveau la pression sur eBay

Le fonds activiste Starboard Value a exhorté, mardi, la plateforme eBay à se séparer de son activité de petites annonces pour améliorer la valorisation de la société.

Dans une lettre adressée au président d'eBay, Thomas Tierney, et au directeur général par intérim du groupe, Scott Schenkel, Starboard a déclaré que l'action eBay était profondément sous-évaluée et que le groupe avait besoin d'un plan opérationnel plus complet et plus énergique pour permettre une croissance rentable de son activité de place de marché.

En début d'année dernière, EBay a accordé à Starboard et à Elliott Management des sièges à son conseil d'administration et a décidé de lancer une revue opérationnelle et un examen stratégique de son portefeuille d'actifs sous la pression des actionnaires activistes. Mais Starboard, qui dit détenir une participation de plus de 1% dans eBay, a estimé mardi que la plateforme d'enchères en ligne n'avait pas réalisé suffisamment de progrès dans ce domaine.

Starboard considère qu'une séparation de l'activité de petites annonces «débloquerait énormément de valeur pour les actionnaires d'eBay», se disant ouvert à une vente ou à une scission de l'activité. Le fonds d'investissement a également souligné que l'activité Marketplace présentait une valorisation «extrêmement attractive» et disposait d'opportunités pour «améliorer ses tendances en matière de revenus et de rentabilité».

Avec sa participation de moins de 1%, Starboard ne fait pas partie des 20 premiers actionnaires d'eBay, selon les données compilées par FactSet. eBay compte pour premiers actionnaires Vanguard (7,63%), Blackrock (6,40%), State Street Corp (4,59%) et Pierre Omidyar (4,14%).

L'action eBay gagne 0,49%, à 34,55 dollars, mardi à mi-séance à Wall Street. Le titre a perdu 1,9% au cours des douze derniers mois, contre un gain de 19,2% pour l'indice S&P 500 dans son ensemble.