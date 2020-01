Bombardier relance le jeu dans le ferroviaire

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un an après l’échec du projet de mariage entre Alstom et Siemens Mobility, le secteur ferroviaire n’a pas abandonné l’idée d’une concentration au sommet. Ce week-end, Reuters et BFM ont alimenté le scénario évoqué la semaine dernière par Bloomberg d’un rapprochement entre Alstom et Bombardier....