Capgemini réussit son OPA sur Altran

Capgemini a passé l'obstacle Elliott. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi matin que le groupe de services informatiques était en mesure de détenir 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) lancée sur le groupe d'ingénierie, garantissant ainsi le succès d'une opération contestée par certains investisseurs institutionnels, dont l'activiste Elliott. Ce dernier détient environ 16,1% du capital d'Altran via des actions et des instruments dérivés.​

Capgemini avait conditionné le succès de son OPA à l'acquisition d'au moins 50,1% de son capital. Pour s'assureur un soutien plus large, notamment de la part des fonds d'arbitrage, le groupe dirigé par Paul Hermelin avait relevé le prix de son OPA de 50 centimes, à 14,50 euros.

A la Bourse de Paris, le titre Capgemini cède 1,6%, à 117,20 euros, et l'action Altran s'adjuge 1,5%, à 14,73 euros.

Selon l'AMF, Euronext doit désormais publier le calendrier de règlement-livraison de l'offre, qui sera prochainement rouverte.

Le dossier n'est totalement bouclé pour autant. La Cour d'appel de Paris doit se prononcer, avant le 24 mars, sur le recours déposé par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) contre la décision de l'AMF de déclarer conforme l'OPA.Dans un communiqué Capgemini et Altran se sont félicités de ce succès. Capgemini confirme en outre qu’il ne prendra pas le contrôle d’Altran dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris et que, pour une durée d’au moins 18 mois, il ne déposera pas une nouvelle offre et ne mettra pas en œuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l’offre.