Le PDG de Capgemini assure que l'OPA sur Altran devrait réussir

L'offre publique d'achat (OPA) de Capgemini sur Altran devrait réussir de justesse, a estimé vendredi le PDG du groupe de services numériques, Paul Hermelin, sur BFM Business. Capgemini a lancé une OPA sur le groupe d'ingénierie Altran et a relevé mardi son offre de 14 euros à 14,50 euros par action, une décision censée permettre aux arbitragistes «de ne pas perdre au change», a expliqué Paul Hermelin. Elle doit obtenir 50,1% du capital d'Altran d'ici au 22 janvier inclus pour réussir cette opération. Or le fonds activiste Elliott, qui détient environ 16,1% du capital d'Altran via des actions et des instruments dérivés, a fait savoir qu'il n'apporterait pas ses titres à l'OPA. En conséquence, selon Paul Hermelin, Capgemini devait réunir environ «les deux tiers du flottant».