Le PDG d'Amazon s'est engagé aujourd’hui à réaliser un nouvel investissement de 1 milliard de dollars dans les activités du groupe en Inde dans le cadre d'une offensive de charme sur un marché prometteur mais de plus en plus difficile. S'exprimant lors d'une réunion à New Delhi pour les...