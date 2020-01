Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans une passe difficile, Auchan adapte son modèle pour redresser la barre. La réorganisation du distributeur passe par la suppression de 517 emplois (652 postes seraient supprimés et 135 postes seraient créés) en France dans les fonctions « siège » et « produits », et dans les services d’appui...