Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), les actionnaires de Mediaset ont approuvé vendredi une version amendée du projet de fusion du groupe d'audiovisuel italien et de sa filiale espagnole Mediaset Espana visant à former la société holding de droit néerlandais Media for Europe (MFE),...