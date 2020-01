Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Veolia a annoncé mercredi avoir placé pour 500 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2031, à un taux annuel de 0,664%. Cette émission a reçu plus de 160 ordres de la part d'investisseurs en Europe et en Asie, et a été sursouscrite environ...