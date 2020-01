Le nouveau plan stratégique de Visiativ met l’accent sur la rentabilité

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Coté sur Euronext Growth à Paris depuis mai 2014, Visiativ a lancé hier son troisième plan stratégique nommé Catalyst 2023, après avoir atteint avec un an d’avance les objectifs de ses deux précédents plans, Audeo 2017 puis Next 100. Le spécialiste de la transformation numérique des PME et ETI,...