Xerox fourbit ses armes pour son offre d'achat sur HP

Les banques Citigroup, Mizuho Financial Group et Bank of America ont accepté de financer le rachat de HP par Xerox pour un montant maximal de 24 milliards de dollars (21,4 milliards d'euros), rapporte le Wall Street Journal. Le fabricant d'imprimantes et de photocopieurs avance donc dans un projet d'acquisition de 33 milliards de dollars que son concurrent a rejeté.

Le 5 novembre, Xerox avait présenté une offre d'achat en actions et en numéraire sur HP, dont la capitalisation boursière a depuis atteint près de 30 milliards de dollars, soit presque quatre fois celle de Xerox. HP a rejeté cette offre, la jugeant trop faible. Le constructeur d'ordinateurs et d'imprimantes a également exprimé des doutes sur la capacité de Xerox à relever la part en numéraire de son offre et s'est dit préoccupé par la dette qui pèserait sur le nouvel ensemble issu de l'opération.

Après le refus de HP, Xerox a annoncé qu'il comptait présenter son offre d'achat directement aux actionnaires de HP.