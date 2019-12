Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Spotify a annoncé vendredi qu'il ne diffusera plus de publicités politiques début 2020 pendant un certain temps en prévision de la campagne pour les élections présidentielles américaines. Le site de streaming de musique compte plus de 141 millions d'utilisateurs. Les réseaux sociaux sont sous...